Germán Ezequiel Cano: “Atlético Nacional me quiso tener”

Germán Cano, delantero argentino que pasa por un gran momento en el fútbol de Brasil con Vasco Da Gama, habló sobre el DIM y las opciones que tuvo en el fútbol colombiano.

El ariete argentino llegó a 30 goles con la camiseta del equipo de Rio de Janeiro y es el máximo goleador extranjero de ese club en el siglo XXI, razón por la fue contactado por DIRECTV SPORTS en el programa ‘De Fútbol se Habla Así’, donde confesó las ofertas que recibió por parte de Junior FC y Atlético Nacional.

+ ¿Qué sabe del interés del Medellín en él? Felipe Pardo respondió

+ ¿Germán Mera está en el radar de Atlético Nacional?

“En su momento Nacional me quiso tener. De Junior también recibí una propuesta y me dieron a elegir hasta el salario. Yo siempre soy una persona de muchísimo respeto y de palabra. En su momento dije que si volvía a Colombia, volvía al Medellín iba volver a ese equipo que prácticamente di todos por ellos y ellos por mí y ahora me mantengo con esa”.

Así las cosas, el delantero argentino, ídolo del DIM, le cerró la puerta a cualquier posibilidad de regresar a otro equipo del fñutbol colombiano que no sea el ‘Poderoso de la Montaña’.