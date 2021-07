Germán Cano: “La idea es retirarme en Medellín, que es mi casa y mi vida”

Germán Cano salió del Deportivo Independiente Medellín y le bastaron pocos partidos para demostrar su condición de goleador: suma 35 tantos con Vasco da Gama en todas las competencias.

En la entrevista que concedió a Win Sports, el Matador reiteró que su intención es despedirse del fútbol profesional en el Poderoso, del que es ídolo y máximo anotador con 129 dianas:

“El amor que yo tengo por Medellín no lo va a cambiar absolutamente nada, ni el dinero (…) Medellín es mi casa, ahí nació mi hijo. Para mí, Medellín es mi vida y para mi familia significa mucho. No tengo dudas que en algún momento vamos a volver, no sabemos cuándo, pero la idea es poder retirarme, yo ya lo había dicho, en Medellín”.

Antes de unirse al equipo de Río de Janeiro, el argentino logró el título de la Copa Colombia 2019 con el Rojo.

"El amor que yo tengo por Medellín no va a cambiar por nada, ni el dinero ni los colores. Yo quiero al pueblo paisa", Germán Ezequiel Cano, delantero argentino