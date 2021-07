Fichajes DIM 2021-II: “La intención de él es volver al fútbol internacional”

Aunque participó del partido amistoso del sábado contra Águilas Doradas, Juan Camilo Saiz no seguirá en el DIM.

El defensor se reintegró al Poderoso después de su paso por Pafos FC, pero le expresó al presidente de la institución su deseo de regresar al balompié del exterior.

▶Adrián Arregui “va a regresar” al Medellín

▶Así está el mercado de fichajes 2021-II del Medellín

▶¿Está o no de acuerdo con la posible llegada de Vladimir Hernández al Medellín?

“La intención de él es volver al fútbol internacional. Estamos esperando si es donde venía jugando (en el elenco de Chipre) o en otro equipo. Es muy probable que se haga un préstamo nuevamente”, confirmó Daniel Ossa.

Así, el nacido en El Espinal (Tolima) no se quedará en el Rojo para lo que resta de la temporada 2021, “no porque no se lo merezca ni porque no sea un gran jugador, sino por su estadía en el fútbol internacional que él quisiera continuarla”, reiteró el dirigente.

Con el Deportivo Independiente Medellín, el zaguero actuó del 2015-II al 2017-I y fue campeón de la Liga 2016-I.

¿Quién es Juan Camilo Saiz?

Fecha y lugar de nacimiento: 1 de marzo de 1992, en El Espinal, Tolima.

Edad: 29 años.

Posición: defensor.

Pierna hábil: derecha.

Trayectoria: Envigado FC (2009-II/2015-I), DIM (2015-II/2017-I), Asociación Atlética Argentinos Juniors-Argentina (2017-II/2018-I), Club Cerro Porteño-Paraguay (2018-II/2020-I) y Pafos FC-Chipre (2020-II/2021-I).

Palmarés: Liga 2016-I con el Deportivo Independiente Medellín.