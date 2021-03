DIM vs. Nacional: ¡Lo que se dijo dentro de la cancha y los problemas del VAR!

Sigue trascendiendo la polémica que hubo en el reciente clásico ‘paisa’ entre DIM vs. Atlético Nacional por la no colaboración del VAR en jugadas claves del compromiso.

Cabe recordar que en los últimos minutos del partido disputado en el Atanasio Girardot, Alex Castro, extremo izquierdo de Atlético Nacional, le propinó un cabezazo a James Sánchez (DIM). El árbitro central del encuentro, Mario Herrera, estaba a dos metros de la jugada y no sancionó nada, así como tampoco lo hizo en acciones anteriores.

+ Atlético Nacional: ¿Alex Castro sería sancionado de oficio?

+ Papelón el clásico ‘paisa’: ¡Se fue la señal del VAR!

+ Debates: ¿A Nacional realmente lo favoreció el VAR?

Ante esto, se conoció que el VAR había sufrido ‘problemas de señal’, dicho por el propio árbitro que nunca recibió un llamado para ir a revisar la acción polémica, que a la postre terminó en blanco de críticas por toda la afición del fútbol colombiano y que hoy, dos días después, sigue dando de qué habar.

No obstante, este domingo se conoció el popular ‘Show de Voces’ , sección especial de Win Sports, donde comparte las palabras de los jugadores y el propio árbitro dentro de la cancha. El clásico antioqueño no fue le excepción y se evidenció la problemática que hubo por el no castigo en jugadas determinantes en el encuentro. Incluso mencionaron a ‘Teo’: “Con Teófilo no se dañó (el VAR)”.

Aquí, las voces de los protagonistas en el clásico ‘paisa’ (Win Sports)

🇳🇬 “Sal de ahí, Alex, ¡sal de ahí!”

❌ “Están chequeando la jugada y tengo problemas en el VAR”

¡Electrizante y cargado de polémica, llega el show de voces del clásico paisa a #MuchoMásFútbol! 📢✌ pic.twitter.com/VVF8FNR3o5

— Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) March 29, 2021