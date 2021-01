Deportivo Independiente Medellín continúa en su proceso de reforzarse para los retos del 2021, que suponen una recuperación importante tras el difícil 2020, en el que no pudo clasificar a los ocho de la Liga BetPlay y en el que terminó eliminado de Copa Libertadores en fase de grupos. Esta vez, su plantilla se refrescará con otro extranjero.

Se trata del defensor uruguayo Alexis Rolín, quien aunque aún no ha sido oficializado por el conjunto paisa, habló en los medios de su país sobre su incorporación al Poderoso. El excapitán del Rentistas viaja este martes a la ciudad para firmar y unirse a la pretemporada liderada por Hernán Darío Gómez.

“Hablé con Bolillo Gómez, me comentó un poco cómo está el equipo, ellos están en una etapa de recambio y eso es lo que sé ahora del club. También hablé con Matías Mier, quien firmó hace poco y a medida que llegue, voy a estar conociéndolos. Vienen de dos años muy duros, donde no se les dieron los resultados, pero la idea es llegar y hacer una buena temporada”, expresó el zaguero en entrevista para el programa Quiero Fútbol, del canal Sports 890 de Uruguay.

El central contó detalles de la negociación. “No tenía pensado en irme, en mi cabeza estaba quedarme en Uruguay. Llegó una oferta buena, hablé con el club, les servía y a mí también, les quiero agradecer a ellos por aceptar”, explicó.

Acerca de su actualidad dijo: “Estoy bien físicamente, poniéndome a punto. No juego desde que me fui con la Selección, tuve que superar el COVID-19, aunque el único cambio que vi, fue que bajé unos kilos. Pero estuve fuerte en la cabeza y me puse a pensar en los que no la están pasando bien”.

Y continuó: “Sacando todo lo que fue el virus, en lo personal y para Rentistas fue un gran año. Varios compañeros tuvieron la posibilidad de ir a otros lugares y eso es muy bueno. Estoy contento por lo que fue ese año”.

Finalmente, dejó altas sus expectativas con el cuadro Rojo de Antioquia. “Espero estar a la altura del DIM y hacer todo lo posible para que el equipo esté bien”, concluyó.

El futbolista de 31 años llega como pieza de experiencia al conjunto medellinense, tras haber vestido las camisetas de Nacional, de Montevideo, Catania (Italia), Boca Juniors y Central Córdoba (Argentina), Olimpia (Paraguay), Universidad de Concepción (Chile) y su última institución Rentistas (Uruguay) donde le dedicaron un mensaje de despedida a través de las redes sociales. Mientras tanto, se espera que esta semana Alexis Rolín sea presentado por Medellín como parte de su plantel.