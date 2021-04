Tras la última ronda de diagnósticos a cuerpo técnico, deportistas y demás integrantes de la plantilla principal para detectar casos del nuevo coronavirus, Pereira notificó que diez muestras resultaron positivas.

El cuadro risaraldense disputó el duelo del martes 6 de abril ante Medellín con cinco jugadores que contrajeron la enfermedad, razón por la cual el Poderoso radicó una demanda en contra del conjunto Matecaña.

El Rojo le pidió al Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano que le otorgara los puntos que perdió en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas, donde cayó por la mínima diferencia. Sin embargo, esa comisión desestimó la intención del DIM y ratificó el triunfo 1-0 a favor de los orientados por Alexis Márquez.

Finalmente, Pereira conservó las tres unidades que pretendía Medellín en el ‘escritorio’, aunque sí sufrió un castigo: recibió una sanción económica.

El elenco Aurirojo tendrá que pagar una multa de $36.341.040 debido a que no cumplió ni aplicó “las normas de seguridad existentes frente al COVID-19“ y no tomó “todas aquellas medidas que exigían las circunstancias antes, durante y después del partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2021-I vs. el Equipo del Pueblo”.

El CD del balompié del país comunicó dicha decisión en la resolución número 015 (clic aquí para mayor información).

