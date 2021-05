Medellín “quiere también” a jugador que “está en Envigado”

A los múltiples rumores de los últimos días se sumó el que relacionó a Francisco Báez, del Envigado FC, con el Deportivo Independiente Medellín.

El periodista de Win Sports, Julián Céspedes, aseguró que la intención del entrenador del Poderoso es contar con el defensor de la Cantera de Héroes el próximo semestre:

“¿Saben qué jugador quiere también Hernán Darío Gómez?, a Francisco Báez. Le gusta el paraguayo que está en Envigado“.

•“¡Pulgar abajo! No seguirá en el DIM”

•Jugador del Deportes Tolima “es una posibilidad para el DIM”

•¿Otro jugador que saldrá del Deportivo Independiente Medellín?

El presentador de Café gol informó además que el comité técnico del Rojo ya consultó con el presidente del Naranja acerca de los términos de un eventual préstamo del zaguero de 29 años:

“Es un jugador que interesó, llamaron a Ramiro (Ruiz), le preguntaron por ese jugador y de ahí no sabemos qué más (…) A mí no me parece un mal jugador y es un jugador barato”.

Antes de actuar en Envigado FC, Francisco Báez pasó por General Caballero SC, General Díaz FBC, Club Sportivo Trinidense y Club Deportivo Santaní, del fútbol de su país.

Entre el 2019-I y el 2021-I con la escuadra del sur del Valle de Aburrá, el nacido en Santísima Trinidad (Asunción) disputó 5.872 minutos y anotó 4 tantos en 67 duelos, todos desde el arranque.

Francisco Báez sería del “gusto del Bolillo”:

Él es Francisco Báez:

Fecha y lugar de nacimiento: 11 de agosto de 1991, en Santísima Trinidad (Asunción), Paraguay.

Edad: 29 años.

Posición: defensa.

Pierna hábil: derecha.

Trayectoria: General Caballero SC-Paraguay, General Díaz FBC-Paraguay, Club Sportivo Trinidense-Paraguay, Club Deportivo Santaní-Paraguay y Envigado FC.