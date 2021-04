¡Confirmado! Jugador del DIM no será convocado vs. Alianza Petrolera

Esta semana en el entorno del Deportivo Independiente Medellín se habló del retorno de Agustín Vuletich a los entrenamientos, por lo que creció la ilusión de que fuera convocado para los tres duelos que restaban (incluyendo el del martes pasado ante Deportivo Pereira). Sin embargo, aún no aparece en los listados del entrenador Hernán Darío Gómez.

Este viernes, el médico de la institución, Édgar Méndez, explicó los motivos por los que el goleador continúa en tratamiento y al mismo tiempo está realizando trabajos de campo, pero no puede competir actualmente. “Vuletich tuvo una lesión grado 1 del músculo bíceps femoral de su pierna izquierda. En este momento estamos en la cuarta semana de esa lesión, dura cuatro semanas como mínimo. En este momento estamos terminando el proceso”, dijo, como primera medida.

Después, ahondó en detalles. “Vuletich estaba haciendo trabajo combinado en la parte física y en la parte médica. No se sentía muy bien ni muy confiado en esa zona de la lesión. Por ende, a principios de esta semana le hicimos una ecografía de control para determinar la evolución de la lesión. La ecografía nos muestra que todavía la cicatrización no está completa. No es que haya tenido una lesión nueva, es el proceso que nosotros hacemos en cuanto a la lesión”, agregó.

+ Bolillo superó el COVID-19 y está de vuelta en entrenamiento del DIM

+ Independiente Medellín: demanda el partido frente al Deportivo Pereira

E incluso, reveló las técnicas que están adelantando para llevarlo a una mejoría total. “Se le hizo un procedimiento que se llama células madre para que el proceso de cicatrización avance de la mejor forma y lógicamente vamos a continuar con el trabajo y en el momento que Agustín Vuletich se encuentre al cien por ciento va a poder estar con el equipo, pero eso lo vamos a ver en el día a día”, apuntó.

Por lo cual, el máximo artillero del Poderoso no aparecerá en el grupo de elegidos por el Bolillo para medirse a Alianza Petrolera este sábado en el estadio Atanasio Girardot a las 3:30 p.m., por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2021-I.