Comunicado oficial del DIM: ¡Apelará la decisión de Dimayor sobre los contagios del Pereira!

Ante la respuesta de Dimayor por el caso de los contagios masivos del Deportivo Pereira, Independiente Medellín apelará la sanción que recibió el ‘Grande Matecaña’.

Así lo dio a conocer el ‘Poderoso de la montaña’ por medio de un comunicado oficial, teniendo en cuenta que el Pereira solo fue castigado con una multa económica.

Comunicado oficial

“El Equipo del Pueblo S.A. recibe con desconcierto la respuesta y posterior sanción definida por la Comisión Disciplinaria del Campeonato en el caso del compromiso ante Deportivo Pereira, motivo por el cual apelará esta decisión ante las instancias correspondientes.

Bajo las condiciones actuales de pandemia, carece de sentido que ante la violación de un protocolo que se desarrolló de la mano con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deportes y en el que debería ser gerente de cumplimiento en Dimayor, tengo como consecuencia la aplicación de únicamente una sanción económica, inferior inclusive a la acarreada por una falta como simulación.

Con esta situación y entendiendo la importancia del desarrollo de la jornada en la que nos enfrentamos con el club ONCE CALDAS, la institución también exigió a la Comisión Arbitral la presencia del VAR en el partido.

Al margen de las definiciones tomadas, al final de esta situación, preocupa la superficialidad y a incapacidad de este ente para garantizar la toma de decisiones trascendentales, en pro de la vida de las personas y el respeto a los reglamentos que garantizan el desarrollo transparente del torneo. Esta determinación es una apología al dicho que reza: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

Sanción al Deportivo Pereira

El elenco Aurirojo tendrá que pagar una multa de $36.341.040 debido a que no cumplió ni aplicó “las normas de seguridad existentes frente al COVID-19“ y no tomó “todas aquellas medidas que exigían las circunstancias antes, durante y después del partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2021-I vs. el Equipo del Pueblo”.