La conversación de Hernán Darío Gómez con los integrantes de la Rexixtenxia Norte, la barra de Deportivo Independiente Medellín, se filtró en redes sociales y allí las palabras polémicas del entrenador refiriéndose a Atlético Nacional retumbaron.

Los hinchas del Rey de Copas no le perdonaron los insultos al estratega del Poderoso y le reclamaron aireadamente, por lo que Bolillo explicó en entrevista para el programa Aquí Entre Nos, de Múnera Eastman Radio, lo sucedido.

“Salió un video y la verdad es que yo no soy de resentimientos, ni soy de ofender, ni tengo en contra nada de Nacional. Es una manera expresarme ante uno de los rivales más fuertes de Colombia, es una manera muy paisa, es una palabra que está en el lenguaje nuestro, pero no trato de ofender, ni quiero decir que Nacional sea eso. Es una institución donde tengo más que cualquier cosa agradecimiento, porque allá viví muchos años y sacamos unos resultados importantes”, expresó el DT.

Y aprovechó para recordar sus mejores momentos con el cuadro Verde. “Estuve en Copa Libertadores, en Copa Interamericana, el primer equipo criollo campeón del fútbol colombiano en el 91, yo soy un agradecido, solamente que la expresión y por el momento que estaba viviendo, pues lógicamente no se ve bien, pero no tengo ni resentimiento, ni soy de odios, ni nada de eso, es una expresión muy paisa y muy mía a la hora de estar eufórico”, apuntó.

No es la primera vez que el Bolillo está inmerso en este tipo de situaciones. “Desafortundamente a veces uno habla como si estuviera en intimidad y yo no soy de los que estoy pensando que van a regar todo lo que yo hablo, debe ser imprudencia, pero la verdad es que no tengo resentimientos contra Nacional de ninguna manera y mis respetos siempre hacia la gente del fútbol”, concluyó.