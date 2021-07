‘Bolillo’ Gómez también habló sobre la posibilidad de tener a Teófilo Gutiérrez en el DIM

La semana pasada surgió el rumor del posible paso de Teófilo Gutiérrez al Independiente Medellín tras ser jugador libre ante la salida del Junior FC.

Esto no pasó de un simple rumor; minutos después de que fuera tendencia, el propio presidente del DIM, Daniel Ossa, desmintió esto por medio de unas declaraciones que dijo para Caracol Radio. “Me parece irresponsable, es supremamente falso que se diga esto en Twitter. No hay acuerdo, lo quiero desmentir categóricamente. Me molesta la verdad“.

+ Los inscritos por DIM para Copa Colombia 2021 y Liga BetPlay 2021-II

+ Lo que dijo el presidente del DIM sobre el posible fichaje de Teófilo Gutiérrez

Ante esto y luego del debut en la Liga BetPlay, el entrenador del Poderoso, también se refirió al tema. “El equipo ya está confirmado. Lo de ‘Teo’ nunca lo hemos tocado porque ya tenemos hombres en esa posición. Hay jugadores muy importantes como ‘Vlacho’ [Vladimir Hernández], Edward López, Diber Cambindo, Adrián Arregui, que es un hombre que me da muy buenas ideas”, dijo el ‘Bolillo’ este lunes para Planeta Fútbol, de Antena 2.

Y agregó que “dentro de la conformación del equipo me di cuenta que viendo el primer partido uno analiza que a veces debe cambiar una idea por otra. Quedamos descubiertos en el mediocampo, por ejemplo. Yo pienso que los equipos necesitan dos filtros”.

Por ahora es desconocido el futuro de Teófilo Gutiérrez, quien aún no arregla la vinculación con otro equipo . Ha sonado en varios equipos del fútbol colombiano, pero su alto salario acaba con esta posibilidad.