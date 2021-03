Foto: Twitter DIM

Deportivo Independiente Medellín afrontará la fecha 13 de la Liga BetPlay 2021-I con 13 ausencias en su nómina principal. A los lesionados y sancionados se les sumaron varios casos positivos por COVID-19, lo que significa que además de no poder contar con ellos frente a Deportivo Pasto, tampoco los podrá convocar contra América de Cali y Atlético Nacional.

“Yo es primera vez que vivo esta situación con tanto jugador sin poder alinearlo. Estamos trabajando con 15 jugadores que tenemos, metiéndole duro y tratando de darle orden. Los jugadores que van a actuar son jugadores buenos, que saben jugar bien al fútbol, pero como equipo vamos a perder mucho orden, mucha sincronización, mucho trabajo que es el que nosotros hacemos, ahí vamos a tener muchas dificultades”, expresó Hernán Darío Gómez, entrenador del equipo.

El Bolillo se mostró muy decepcionado por la situación y dejó en entredicho los culpables. “Yo tiré un viajado hace un tiempo hablando de figuritas y figurotas. Fíjese bien. Andrés (Marmolejo), no está enfermo. Rolín (Alexis), no está enfermo, Juan Guillermo (Arboleda), no está enfermo, Gutiérrez (Germán), no está enfermo, está lesionado, Kevin (Londoño), no está enfermo, Matías (Mier) no está enfermo, Javier (Reina)no está enfermo, Leo Castro no está enfermo, James (Sánchez) no está enfermo, está lesionado, los veteranos se cuidan y no están en esa vaina de salir a la calle, son los jóvenes los que han fallado y le han fallado a los veteranos y nos han jodido. Porque los protocolos del médico son excelentes, Medellín nunca había tenido esta situación”, aseguró.

+ Continúan las malas noticias para DIM: brote de COVID-19 en el plantel

+ Malas noticias para el DIM con su goleador Vuletich

+ ¿Regresará Javier Reina a la titular de DIM?

El DT le concedió dos días de receso a sus dirigidos a principios de semana. Al parecer, algunos integrantes aprovecharon y se expusieron en medio de la pandemia. “Los dos días de descanso son necesarios y no me arrepiento. Yo no me meto. Yo le doy los días de descanso a los jugadores y que hagan lo que quieran, es su día libre, haga lo que quiera, pero en esta oportunidad estamos enfermos todos en el país, entonces no se puede hacer lo que quiera. Si quieres hacer un programa: encerrate en un apartamento, oí música con tu señora y a beber y lo que querás, pero la vitrina y la farándula es lo más cagado qué hay”, dijo.

Y concluyó defendiendo a los líderes del grupo. “Los veteranos son unos bacanes. Jugadores de 29, 30, 34 años, esos manes no te fallan”, finalizó.