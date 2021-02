‘Bolillo’ Gómez: “Medellín perdió el fútbol que presentó en los primeros partidos”

Independiente Medellín consiguió un importante empate como forastero ante Independiente Santa Fe por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2021 – I.

Un empate a ceros se presenció en el estadio El Campín entre el rojo de Bogotá y el de Medellín. Sin embargo, a pesar de no haber goles, se vivenció un buen encuentro con varias opciones de gol donde el guardameta del DIM, Andrés Mosquera Marmolejo, evitó que vencieran su portería.

Luego de compromiso, Hernán Darío Gómez, técnico del ‘Poderoso, analizó el punto de su equipo como visitante en la conferencia de prensa post-partido.

“Es bien importante la sensaciones del empate por lo que teníamos al frente, por el rival, con mucho trabajo y gran técnico. Fui haciendo cambios tratando de equilibrar los espacios. Al final estuvimos 10 y 15 metros mas lejos de nuestro arco para recuperar un poco mas arriba, pero todavía no tiene fútbol, un fútbol que presentó los primeros partidos no lo he vuelto a encontrar”, inició.

Siguió. “El primer equipo es de mas elaboración, de mas juego , entonces optamos por conservar líneas y presionar más arriba. Todavía no tenemos ese volumen que encontramos en un principio en el campeonato”.

Sobre la salida de Robert Harrys, el ‘Bolillo’ indició que “lleva el peso de todo el torneo en el que ganamos el titulo; es el jugador nuestro que más hemos exigido. Fue para descansar un poquito y quitarle la responsabilidad un poco más”.

Finalizó la rueda de prensa diciendo que “en el fútbol colombiano está duro todo, muy cerrado y no veo pequeñas sociedades en el resto de equipos”.