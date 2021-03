Andrés Mosquera seguirá siendo baja del DIM: “Es una lesión bastante fuerte”

El portero del Independiente Medellín, Andrés Mosquera Marmolejo, no juega desde el pasado 25 de febrero cuando salió lesionado en el partido ante Deportivo Cali.

Dos semanas va a completar Andrés Mosquera Marmolejo siendo baja de Independiente Medellín, pues desde el comienzo se conoció que era una lesión complicada, de largo proceso. Sin embargo, ahora el propio jugador habló de su dolencia y cómo lleva a cabo esta recuperación para volver a las canchas.

“Esperamos estar en campo por ahí dos semanas más. El médico me dijo que era una lesión bastante fuerte, un poco demorada, pero que con el proceso esperamos hacerlo lo pronto posible, me dice que no me apresure y que me tome el tiempo necesario para no resentirme”, confesó Marmolejo para Win Sports.

☀️☕”El medico me ha dicho que es bastante fuerte la lesión, me dice que no me apresure y que tome el tiempo necesario” Andrés Mosquera, arquero de @DIM_Oficial #PrimerToque pic.twitter.com/hBPLIgehnn — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) March 9, 2021

Cabe recordar que Independiente Medellín comunicó, de manera oficial, que el guardameta de 29 años sufrió una “una lesión en el músculo recto femoral de la pierna derecha y que su evolución se analizará con el paso de los días”.

Por el momento, Marmolejo se ha perdido dos encuentros: Envigado y La Equidad. No obstante, le restan, aproximadamente, otros cuatro partidos siendo baja del Deportivo Independiente Medellín.