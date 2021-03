Andrés Cadavid y su disgusto por las decisiones del VAR

El capitán del Independiente Medellín, Andrés Cadavid, en entrevista con El Alargue realizó un análisis sobre la tecnología en el fútbol de nuestro país.

Ya son varios partidos en los que la Asistencia de Vídeo Arbitraje (VAR) ha sido cuestionada por los protagonistas del juego. Jugadores y técnicos han mostrado su disgusto frente a las decisiones arbitrales cuando son apoyadas por medio de la tecnología, y cuando no las hay también.

En el último partido que ‘El poderoso de la montaña’ jugó frente al Deportivo Pasto hubo polémica en el arbitraje. El jugador del equipo visitante, Ray Vanegas, anotó el primer gol del encuentro por medio de un rebote que le cayó en su brazo. El gol fue validado. Pero hay que aclarar que en ese partido no hubo VAR y la visual de los jueces estaba tapada por los jugadores del DIM.

“Es una herramienta (VAR) para hacer del juego más justo y que no se pierdan partidos por cosas que el árbitro no pueda ver. Y es entendible que no tenga la manera de ver todas las jugadas”, acotó.

Dice también que el juego cambió por dicha herramienta. “Con el VAR se perdió ese error humano, que era entendible y hacía parte del juego, y se cambió por el error con tecnología que no debería pasar y genera mucha polémica. Tampoco debería parar tanto el juego, el fútbol es dinamismo”, expresó el defensor.

Si bien su equipo no perdió por errores arbitrales entiende que la tecnología ha sido un factor para que el juego se pare mucho. Y esto se puede en las estadísticas del tiempo de juego efectivo por partido cuando hay VAR.

Ejemplo. En la fecha pasada, el clásico entre Millonarios y Nacional tuvo la Asistencia del Vídeo Arbitraje y fue el juego en el que menos minutos se jugaron en cancha. Tan solo 50 min con 22 segundos, siendo el promedio más bajo de toda la jornada.