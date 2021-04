Andrés Cadavid: “Hay varias propuestas, pero la primera opción la tiene Medellín”

El préstamo de Andrés Cadavid en Deportivo Independiente Medellín vencerá en los próximos días y la comisión directiva de la institución aún no se reúne con él para ofrecerle una extensión del vínculo laboral:

“Hay incertidumbre, no me han dicho nada, no se han pronunciado. Todavía tengo contrato hasta el 20 de junio (…) Para nadie es un secreto que es el equipo del que soy hincha, el equipo en el que en estos dos años pude quedar dos veces campeón y para uno como capitán tiene un gran significado”.

“Deben entender la persona que soy, el profesionalismo que tengo, las ganas de seguir adelante y de poder defender a muerte los colores que mi papá siempre me enseñó, pero ya es decisión de ellos (que continúe o no en el Decano). Esperemos que me llamen, me digan qué quieren hacer y qué proyecto quieren montar”, agregó.

•¡Sería la primera cabeza que rodaría en Medellín tras eliminación de la Liga BetPlay 2021-I!

•Pidió que Javier Reina no siga en el DIM: “Robaste todo el semestre, pechifrío”

El zaguero aclaró que “para quedarme aquí” no le exigirá más dinero o un incremento de salario a la dirigencia del DIM, pues aceptaría una “renovación igual (por el mismo sueldo que recibió durante la última temporada)”: “No estoy pidiendo más de lo que estoy ganando”.

Para cerrar, el antioqueño de 35 años reveló que después del encuentro de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2021-I que el Rojo perdió 2-0 frente a Once Caldas, conoció sobre el interés de algunos clubes por ficharlo para el semestre entrante, aunque les contestó “que la primera opción la tiene el Medellín“:

“Desde que se terminó el partido en Manizales, ya me estaba buscando un técnico y me hizo saber que me quería en el equipo (…) Hay varias propuestas, ya se han movido por otros lados, me han llegado cosas”.

La entrevista completa con Andrés Cadavid (cortesía El VBAR), acá: