Alexis Rolín: «Ya tenía bastantes ganas de pisar la cancha»

El miércoles, después de superar una lesión en el músculo sóleo de su pierna izquierda, Alexis Rolín se estrenó con Deportivo Independiente Medellín y le dejó una gran impresión a don Hernán Darío Gómez, quien opinó que él fue «lo bueno del partido». El zaguero disputó los 90 minutos del encuentro en el que el Rojo se impuso a Boyacá Chicó FC en la fecha 7 de la Liga BetPlay 2021-I.

«Contento por el debut. Ya tenía bastantes ganas de pisar la cancha y gracias a Dios se dio», dijo el defensa de la Selección de Uruguay.

Alexis Rolín afirmó que no quedó del todo conforme con su primera presentación en el Poderoso; sin embargo, el charrúa le prometió a la afición del DIM que pronto verán la versión que mostró con el Club Atlético Rentistas, del fútbol de su país, en el 2020 y con la que logró llamar la atención del Bolillo:

«Lógicamente hay un montón de cosas a corregir, pero vamos a trabajar en eso para hacerlo mejor a la próxima (…) La inactividad hace que uno no esté al 100% físicamente, pero me sentí bien y con los días me voy a ir sintiendo mejor».

Por último, el central analizó la actuación del bicampeón de la Copa Colombia ante los Ajedrezados en el estadio Atanasio Girardot:

«El rival también juega y muchas veces vienen los equipos acá a intentar cortar los circuitos de juego. Tenemos jugadores de muy buen pie y eso nos obliga a veces a buscar alternativas (…) Cuando no se puede salir jugando al pie, tampoco nos vamos a poner en un problema nosotros mismos».

Alexis Rolín habló tras el duelo Medellín 1-0 Chicó: