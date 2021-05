Ahora fue Christian Marrugo el que cerró la puerta a una negociación con el DIM

Christian Marrugo hizo público su deseo de volver al Fútbol Profesional Colombiano luego de su paso por el Puebla (México) y se refirió específicamente a su intención de vestir por segunda ocasión la camiseta del DIM. Al mediocampista sí lo fichó un elenco antioqueño para el 2020-II, pero fue Águilas Doradas.

El 15 de julio, el conjunto que tiene como gerente deportivo a John Javier ‘Choronta’ Restrepo confirmó el préstamo de Christian Marrugo por una temporada. Cinco meses después, el 17 de diciembre, Águilas Doradas anunció la renovación del vínculo laboral del cartagenero hasta el 2022.

El día de la presentación como nueva incorporación de la escuadra de Rionegro, Christian Marrugo contó por qué finalmente no retornó al Poderoso: “Mi empresario habló con ellos, se comunicó con el Medellín porque era mi prioridad y yo quería quedarme en la ciudad (…) Se tocó la puerta y dijeron que en esos momentos no iban a contratar a nadie, que no había la posibilidad y ya. Yo nunca entré a negociar, nunca se habló de dinero”.

Tras la destitución de Aldo Bobadilla de la dirección técnica del Rojo y por presión del profesor Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, la institución cambió de opinión y en las últimas horas buscó la repatriación del volante: “Por ahí me habían comentado que se habían acercado al equipo para que yo llegara otra vez al Medellín“.

Sin embargo, el crack le bajó el pulgar a la opción de actuar para el Decano en el 2021-II y permanecerá en Águilas Doradas, que “está contento conmigo y quiere que siga allá”. “Yo soy una persona de palabra y voy a respetar mi contrato (…) Di mi palabra y soy una persona que cumple sus contratos”, cerró el jugador de 35 años, campeón y gran figura con el DIM de la Liga 2016-I.

Aunque la afición del Medellín se ilusionó con el regreso de Christian Marrugo para el próximo semestre, él decidió que continuará en Águilas Doradas:

"Si se acercó el DIM pero yo voy a seguir en Águilas": Christian Marrugo

¿Quién es Christian Marrugo?

Fecha y lugar de nacimiento: 18 de julio de 1985, en Cartagena, Bolívar.

Edad: 35 años.

Posición: volante.

Pierna hábil: derecha.

Trayectoria: Atlético Nacional (2003-II/2006-I), Independiente Santa Fe (2006-II/2007-II), Deportes Tolima (2008-I/2012-II), Club de Fútbol Pachuca-México (2013-I), Tiburones Rojos de Veracruz-México (2013-II), Deportivo Cali (2014-I), DIM (2014-II/2017-I), Millonarios FC (2018-II/2019-I), Puebla-México (2017-II/2018-I y 2019-II/2020-I) y Águilas Doradas (2020-II/presente).

Palmarés: Liga 2005-I con Atlético Nacional, Superliga 2014 con Deportivo Cali y Liga 2016-I con Deportivo Independiente Medellín.