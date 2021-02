Agustín Vuletich y Duván Vergara «compiten por el Óscar a mejor actor»

En duelo de la jornada 7 de la Liga BetPlay 2021-I, el DIM derrotó 1-0 a Boyacá Chicó FC en el estadio Atanasio Girardot y con polémica de por medio, por el penalti de Pablo Mina sobre Agustín Vuletich, del que opinó Campo Elías Terán Jr.

El Torero ingresó al área y el juez central Carlos Betancur consideró que el arquero del cuadro visitante le cometió falta, al minuto 33.

Si bien la acción no fue clara, el réferi vallecaucano no dudó y sancionó la pena máxima que el atacante cambió por anotación para la victoria del Rojo (35′).

El presentador de Win Sports afirmó que hubo simulación del nacido en Córdoba (Argentina): «No era penal (…) Él y Duván Vergara compiten por el Óscar a mejor actor».

El de hoy no era penal y menos el que le pitaron vs Jaguares.

Se la van a terminar montando los árbitros y no le van a creer. Varios árbitros me han dicho "Yo no le como a Vuletich"

Es un goleador, jugadorazo que no necesita exagerar y ser aparatoso en las faltas, con el talento que tiene le basta y le sobra. https://t.co/ZKzw1W2Rwa

— Julián Céspedes (@JulianMCespedes) February 18, 2021