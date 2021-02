Si no tiene cuenta de ahorros, ¿cuándo le pagan el Ingreso Solidario?

No tener cuenta de ahorros tradicional en algún banco tiene solución para los beneficiarios del Ingreso Solidario.

El programa social del Ingreso Solidario fue diseñado para beneficiar a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, que no tienen otro apoyo del Gobierno Nacional. Se entregan giros mensuales por valor de $160.000.

Para este mes de febrero, cuando se realiza el primer giro del año a partir del lunes 22, los beneficiarios del programa tendrán un solo pago por $320.000. Esta cifra es la que recoge el giro pendiente de enero, más el actual. Seguramente en marzo volverán los pagos por la cifra que habitualmente se tiene contemplada de los $160.000.

Por lo pronto, todos los hogares esperan novedades relacionadas con la llegada del dinero, tanto los hogares bancarizados, como los que no. Es importante esta distinción porque no a todos les pagan el mismo dinero, no se sigue igual procedimiento.

¿Qué pasa con los que no tienen cuenta de ahorros?

Los beneficiarios del Ingreso Solidario sin cuenta de ahorros se cuentan dentro de los beneficiarios del programa que no están bancarizados.

Por lo general, los giros de la ayuda solidaria se los hacen para ser cobrados de manera presencial en alguna entidad especializada, como pasa con el caso de Supergiros.

Para estos hogares el pago de la ayuda solidaria todavía no tiene fecha confirmada de inicio, la cual debe darse únicamente por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Los demás beneficiarios del programa, sin cuenta de ahorros, son los que tienen una cuenta digital o billetera virtual. Son los de las cuentas Nequi, A La Mano, MOVii, Daviplata… este tipo de hogares sí pueden esperar sus pagos desde el 22 de febrero, ya que se consideran como bancarizados, así no estén con un producto tradicional de cuenta de ahorros.