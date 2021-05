¿Se pagarán los giros de mayo y junio en el Ingreso Solidario?

A este programa social del Ingreso Solidario, tal y como se encuentra organizado hasta el momento, le quedan dos giros.

A la fecha, con corte al mes de abril, se han realizado un total de 13 giros en esta ayuda solidaria, creada por el Gobierno Nacional con el fin de ayudar con un incentivo económico a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad más golpeados durante la pandemia del coronavirus.

Quedan pendientes dos procesos de pago. Deben ser un total de 15 giros entregados en el Ingreso Solidario, tal cual como se encuentra organizado el programa. El compromiso es ir hasta junio. En ese momento se acabaría o daría paso a una nueva fase en esta ayuda que llega a un poco más de tres millones de hogares en todo el territorio colombiano.

Pagos de mayo y junio en el Ingreso Solidario

Aunque la situación económica del país no es la mejor, que no se haya aprobado la reforma tributaria no es señal de crisis en el actual modelo de pagos que tiene el Ingreso Solidario. Los recursos para los giros que faltan están garantizados.

Lo que no se puede establecer aún, y es tema a analizarse en las siguientes semanas por parte del Gobierno Nacional, es qué pasará después de junio en el Ingreso Solidario.

Por lo pronto, el programa sigue con la programación de giros pendientes de aquí hasta junio, cuando se llegará a la meta de 15 giros.