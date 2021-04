¿Quiere saber si todavía es beneficiario del Ingreso Solidario?

Aún siguen algunas consultas de las personas por saber si es beneficiario del Ingreso Solidario. ¿Por qué pasa esto?

Tal vez, si es la primera vez que realiza este proceso, sea muy tarde para consultarlo. Ingreso Solidario, a diferencia de otros programas sociales del Gobierno Nacional, tiene una forma distinta de regirse en cuanto a la incorporación de beneficiarios.

Por ejemplo, en otros subsidios debe hacerse un proceso de inscripción. Aquí no. El listado de beneficiarios que hay en el Ingreso Solidario resultó de una labor hecha por el Departamento Nacional de Planeación, sobre la cual no hubo ningún tipo de formulario previo. Se basó en datos y listados. Sistemas de información como los del Sisbén.

Por eso, si alguien aún se está preguntando si es beneficiario del Ingreso Solidario, este proceso no es posible hacerlo. Además, quienes le hagan creer que es así, están equivocados. No existen inscripciones y menos ahora, cuando el programa esta cerca de terminar, como se encuentra concebido en la actualidad.

Se deben entregar 15 giros y en junio se vence ese plazo. Van 12 pagos, quedan tres, que son para los meses que faltan de aquí a mitad de año, incluyendo el actual.

¿Se puede consultar si es beneficiario?

Ahora, de consultar, claro que se puede. Existe la página oficial del programa, a la cual se accede en https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co. Allí van a un formulario en la opción de “Consulta de giros y beneficiarios en proceso”. Digitan la información y el sistema les da la respuesta acerca de si están o no en el listado de hogares con derecho a recibir los pagos por valor de $160.000.

Lo que no es posible en estos momentos es creer que tiene posibilidades de estar como beneficiario, si antes no tuvo un solo pago del programa. No es posible. Ingreso Solidario ya completó su registro de familias pertenecientes.

Pero si es un hogar que antes tuvo uno o varios pagos, pero dejó de recibirlos y ya son varios meses así, entonces no solo debe consultar si aparece o no como beneficiario, sino ponerse en contacto con el DPS para que tomen en consideración su caso.