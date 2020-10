¿Qué pasa si un banco le cobra comisión por el Ingreso Solidario?

Los bancos o entidades financieras que pagan el Ingreso Solidario tienen instrucciones precisas en se sentido. ¿Cobran comisión sobre el subsidio?

Los bancos por lo general, con otro tipo de transacciones, cobran al titular de la cuenta ya sea el 4 x mil o comisiones. También le pueden hacer descuentos o congelar un dinero por el pago de una deuda pendiente.

Situaciones de ese estilo, que para efectos del Ingreso Solidario no tienen validez. Así lo dejó en claro la Superintendencia Financiera de Colombia, que recordó nuevamente a todos los ciudadanos y adscritos al sector bancario cuáles son esas “reglas de juego” que no pueden pasarse por alto al momento de hacer efectivo el pago del Ingreso Solidario. De lo contrario, serán sujetos a sanciones.

+ ¿Cómo retirar dinero de las ayudas del gobierno en DaviPlata?

+ Bancolombia a La Mano: Cobrar Ingreso Solidario con la SIM del celular

Los bancos no tienen permitido hacer retenciones de dinero sobre el valor del Ingreso Solidario. No cobran comisión, no tienen por qué descontarle para saldar deudas de otro tipo. Ese dinero del Gobierno Nacional, como ayuda para las familias pobres y vulnerables del país durante el estado de emergencia propiciado por la pandemia del coronavirus.

La Circular Externa del 11 de abril de 2020 hace referencia a las instrucciones relacionadas con el tratamiento de los recursos de subsidios girados por el estado a través de las instituciones financieras. Allí queda claro que las familias beneficiadas con la ayuda deben recibir a totalidad del dinero, sin que medien descuentos de ninguna índole.

Se considera como una práctica ilegal cobrar a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario cualquier comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias allí previstas y por lo tanto deberá ser suspendida de manera inmediata.

+ Ingreso Solidario de octubre: ¿A quiénes paga primero el Banco Agrario?

Por lo tanto, esos recursos del Ingreso Solidario adquieren el estatus de ser “inembargables” y bajo ninguna circunstancia se deben dispersar hacia el pago de alguna obligación financiera que tenga el titular de la cuenta. Tampoco se permiten débitos de ningún tipo. En síntesis, los $160.000 de cada cuota deben llegar tal cual.

¿Qué pasa si el banco le debita dinero del Ingreso Solidario?

En los casos en los cuales se haya procedido con el débito automático o cobro de saldos de obligaciones del beneficiario o de otros conceptos, la entidad deberá reintegrar al beneficiario el valor descontado, a más tardar dentro del día hábil siguiente, utilizando los mismos medios por los cuales se dispersó el pago, y sin que para el efecto se exija reclamación por parte del mismo.

¿Cuántos pagos se hacen en el Ingreso Solidario?

El programa de ayuda social dirigido a las familias de bajos recursos y en condiciones de vulnerabilidad se entrega en pagos mensuales, cada uno por valor de $160.000. Inicialmente, dado que todavía no hay una voz oficial que indique lo contrario, el programa social va hasta el mes de junio del año 2021.