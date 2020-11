¿Qué pasa si no alcanzó a cobrar el Ingreso Solidario de noviembre?

Los beneficiarios que se quedaron sin la posibilidad de ir a cobrar el Ingreso Solidario, si reciben pagos por ventanilla, tranquilos.

No se preocupen porque el dinero, independiente de lo que pase y si es o no bancarizado, es de ese hogar. Es un derecho que le corresponde como perteneciente al programa social. Ahora bien, sí se les aconseja a esos hogares que van por modalidad de giro, ingresar al sistema financiero.

Para ello en Prosperidad Social se dispuso de todo un operativo, en el sentido de bridar la opción de bancarizarse mediante alguna de las tres entidades financieras con las que hizo convenio en esta etapa, que son: Bancamía, MOVii y Tpaga.

+ 28 de noviembre, fecha clave en pagos por giro del Ingreso Solidario

+ Ingreso Solidario y demás ayudas del Gobierno que se reclaman en Efecty

+ Uso del formulario del Ingreso Solidario para no bancarizados

A cualquiera de estos servicios, el que les sea asignado porque hay una notificación previa en estos casos concretos, le corresponde a ese hogar seguir el proceso.

¿Qué pasa si no se bancariza?

Seguramente seguirá por modalidad de giro, aunque la recomendación ya está y lo mejor es hacer caso a la instrucción que les sea señalada. Hogares que se hayan bancarizado en noviembre, los giros que están por venir serán mediante esa cuenta digital que ha sido activada.

Si no les llegó mensaje de texto para hacer la bancarización en el Ingreso Solidario, entonces el consejo es revisar en la web oficial del Ingreso Solidario, https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/. Allí hacen la consulta con la cédula de ciudadanía en la opción que dice “consulta de giros y beneficiarios en proceso”.

¿No alcanzó a ir por el giro de noviembre en el Ingreso Solidario?

Si está bancarizado, con cuenta de ahorros o digital, el dinero no se moverá de allí. ¿Le llegó el pago y no ha ido por él? No pasará nada, esa plata se queda allí porque ya pertenece a ese beneficiario.

Para los que cobran por giro, la indicación es esperar porque ese pago de noviembre que no alcancen a cobrar, ya se acumula de cara al siguiente ciclo de pagos, que para efectos de quienes están por ventanilla debe comenzar en los primeros días del mes de diciembre.