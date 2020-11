¿Qué pasa cuando se ingresa a Ingresosolidario.dnp.gov.co?

Aún es frecuente que muchas personas consulten información del Ingreso Solidario en el sitio que antes tenía el DNP.

Por DNP se entiende que es el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta entidad era la que tenía a su cargo la administración del Ingreso Solidario durante los primeros tres meses desde que fue presentado por el Gobierno Nacional.

Entre otras cosas, el DNP es la entidad responsable de seleccionar los hogares beneficiarios, trabajo en el cual se tuvieron varias bases de datos, además de la información registrada en el Sisbén. Así hasta consolidar la base de tres millones de hogares beneficiados con la ayuda de los $160.000.

Sucede que en ese periodo del programa se lanzó un sitio online del Ingreso Solidario: https://ingresosolidario.dnp.gov.co/. Era el manejado por el DNP y se identifica porque el color de fondo es verde. Ese portal tenía la funcionalidad de hacer la consulta con la cédula para saber si se era o no beneficiario de la ayuda solidaria.

Cambios en la página oficial del Ingreso Solidario

Cuando se hizo el cambio para que Prosperidad Social asuma el manejo del Ingreso Solidario también involucró la página oficial. La consulta para beneficiarios dejó de hacerse en el sitio del DNP y desde entonces todo se filtra y actualiza en el sitio oficial del DPS: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Ese es el portal oficial del Ingreso Solidario, donde se hace la consulta con la cédula porque sí tiene el link habilitado para ello, a diferencia del sitio del DNP.

¿Qué pasa cuando accede Ingresosolidario.dnp.gov.co?

No pasa absolutamente nada. Este sigue siendo un sitio oficial, dado que es del Gobierno Nacional, pero no tiene la información actual del programa. Es común que las personas lo busquen, pero no se aconseja. Cualquier información reciente acerca del programa social del Ingreso Solidario se debe hacer en el sitio coordinado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.