Qué hacer si le cobran tarifa cuando le pagan el Ingreso Solidario

Ingreso Solidario, programa del Gobierno Nacional que llega a tres millones de hogares en todo el territorio colombiano, se alista para la entrega del giro 12.

Este proceso no debe pasar de este mes o al menos es lo que se tiene presupuestado desde el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Los giros del programa, que en total deben ser 15 y van hasta el mes de junio, se han organizado así:

En primer lugar, los beneficiarios bancarizados, que manejan una cuenta de ahorros o digital. Suelen los primeros en recibir los aportes, una vez ha sido anunciado el inicio en la dispersión del dinero por concepto de este programa social.

Luego van los pagos dirigidos a los hogares que no están bancarizados y que tienen como medio de cobrar la ayuda solidaria a Supergiros. Van por su dinero en forma presencial, durante el tiempo establecido, sin pasar por alto las medidas y demás recomendaciones.

¿Le pueden cobrar cuando le paguen el Ingreso Solidario?

No es posible que ejerzan algún tipo de cobro, sean bancarizados o no. El dinero del Ingreso Solidario se entrega en su totalidad, sin que sobre el mismo se difiera algún pago por la sola dispersión. Es un requerimiento que deben cumplir, bancos, entidades financieras y también el operador de Supergiros.

Los bancos que pagan el Ingreso Solidario no puede hacer ningún tipo de débito automático, que no haya sido autorizado por el beneficiario. No son permitidos por parte del programa y el Gobierno Nacional es muy claro. Así quedó la reglamentación vigente.

Si no tiene obligaciones, ni autorizaciones firmadas sobre las cuales el banco sabe que puede hacer esos débitos, el dinero del Ingreso Solidario llega completo. No le pueden debitar nada. Si esto llega a ocurrirles, debe ponerse en contacto con el banco o usar los servicios de línea de atención que hay en Prosperidad Social, de forma tal que se haga una revisión del caso.