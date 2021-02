¿Qué debe hacer si el 22 de febrero no le llega el giro del Ingreso Solidario?

Prosperidad Social (DPS) confirmó que el pago del Ingreso Solidario este mes comenzará el día 22 de febrero.

No entre en un estado de alerta, preocupado porque “esa platica no llegó”. No lo tomen así y menos si se tiene en cuenta que el Ingreso Solidario sigue criterios de escalonamiento en la entrega del subsidio. Eso significa que un beneficiario recibirá su pago como parte de un proceso paulatino (no lento). Es como esperar su turno. Si no le pagaron el 22 de febrero, pronto llegará.

En la mayoría de los bancos, cuando se quiere hacer alguna operación como consignar, pagar facturas o retiros por ventanilla, se estila la entrega de un turno. Cuando el número asignado sale en pantalla, con la respectiva caja donde se atenderá al usuario, llegó el momento.

Así pasa con el Ingreso Solidario. Si su banco no le paga el lunes 22 de febrero, fecha señalada para iniciar con los giros de la ayuda solidaria por valor de $320.000 (acumulado de los dos últimos meses), entonces espere. Aguarde un poco. Lo tienen en lista, pero no llega el turno. ¿Y cómo le avisan si el pago se encuentra listo? Mediante un mensaje de texto o si usted verifica su cuenta de ahorros o producto digital, entonces el saldo debería actualizarse.

Feche de pago del Ingreso Solidario para los no bancarizados

Lo anterior es para los beneficiarios que tienen cuenta de ahorros o digital y allí les hacen el pago de la ayuda solidaria. Con aquellos hogares sin bancarizar, teniendo como medio de pago la presencialidad (van a un punto físico por su dinero), la razón de Prosperidad Social es esperar unos días más, cuando se dará la fecha para los giros a este importante grupo de beneficiarios.

Cualquier otra inquietud o consulta relacionada con el pago del Ingreso Solidario se puede revisar en la web oficial del programa: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.