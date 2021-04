¿Puedo pedir que cambien de grupo en el Sisbén IV?

Si una persona expresa su inconformidad sobre el grupo que le correspondió en la clasificación del Sisbén IV: ¿Qué debe hacer?

El Sisbén IV es una etapa mucho más robusta y con varias novedades en este sistema de información, para ayudar en la identificación de hogares que reciban los distintos auxilios del Gobierno Nacional.

Si cree que por su condición socioeconómica debería recibir una ayuda del estado, entonces debe estar en el Sisbén IV. No es garantía, pero el hecho de pertenecer a su base de datos aporta información valiosa para ser considerado o no dentro de un programa de subsidios.

¿En qué consiste la clasificación por grupos del Sisbén IV?

Este es un mecanismo mucho más actualizado y moderno. Los puntajes desaparecen, tal y como se conocían hasta el Sisbén III. Ahora todo se mide por grupos, que a su vez tienen subgrupos y de esta forma está clasificada la persona perteneciente a este registro.

En el Sisbén IV existen cuatro grupos:

Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos)

Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A)

Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza)

Grupo D: población no pobre, no vulnerable.

Cada grupo está compuesto por subgrupos, identificados por una letra y un número que permiten clasificar más detalladamente a las personas:

Grupo A: conformado por 5 subgrupos (desde A1 hasta A5)

Grupo B: conformado por 7 subgrupos (desde B1 hasta B7)

Grupo C: conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18)

Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21)

¿Está inconforme con el grupo en el que aparece?

La información del Sisbén IV solo cambiaría “si las condiciones socioeconómicas del encuestado han tenido un cambio real”, razón por la cual, dependiendo de cada caso, es posible que exista un cambio realmente significativo en el grupo asignado a esa persona.