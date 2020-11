¿Pueden pagarle Ingreso Solidario y Devolución del IVA a la vez?

Dos de las ayudas más importantes que tiene el Gobierno Nacional durante el 2020 son el Ingreso Solidario y la Devolución del IVA.

¿Una persona las puede recibir al tiempo? En primer lugar, conviene aclarar un poco en qué consiste cada una, ya que allí se explica y justifica parte de la respuesta acerca de si alguien puede estar en ambas ayudas.

Ingreso Solidario fue la respuesta del Gobierno Nacional, como mecanismo de ayuda para las familias que están en condición de pobreza y vulnerabilidad. Hogares que por esa misma razón tenían bastantes problemas económicos, derivados de las medidas de aislamiento obligatorio durante la cuarentena general decretada durante el primer semestre.

Los hogares beneficiarios, a su vez, tienen que cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo, no estar en otro programa social del Gobierno Nacional. Deben ser hogares sin ningún tipo de ayuda estatal vía subsidio u otros. Así mismo, cumplir con una serie de requisitos, misión dela cual se hizo cargo el Departamento Nacional de Planeación, como entidad encargada de filtrar ese listado de hogares.

Así se puso en marcha el Ingreso Solidario, que de acuerdo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de la parte operativa del mismo, ya se cumplió con el objetivo de llegar con la ayuda a tres millones de familias en todo el territorio nacional.

Devolución del IVA: ¿Quiénes son los beneficiarios?

Con este programa, la acción es distinta. Se busca corregir “una injusticia”, ya que durante muchos años familias de menos recursos pagaban el mismo porcentaje de IVA que hogares con más ingresos. Entonces, con la Devolución del IVA se hace ese ajuste especial, de manera que los hogares beneficiarios tengan un pago cada dos meses por valor de $75.000.

Dentro de los requerimientos para su puesta en marcha, la selección de beneficiarios tuvo en cuenta a 700 mil hogares de Familias en acción y 300 mil que estaban en lista de prioritarios para ingresar a Colombia Mayor.

¿Se puede estar al tiempo en Devolución del IVA e Ingreso Solidario?

La respuesta es no. Para Ingreso Solidario es importante contar con familias que no tengan una ayuda distinta del Gobierno Nacional. En Devolución del IVA, el millón de beneficiarios con que se cuenta en este 2020 ya está filtrado. Así mismo, para el año que viene vendrán nuevas disposiciones encaminadas a ampliar la base de beneficiarios, mas no se conoce nada acerca de los requisitos.

Mientras tanto, en lo concerniente al Ingreso Solidario, este programa sigue con la vigencia hasta el mes de junio del año 2021.