¿Por qué el primer giro del 2021 en el Ingreso Solidario es en febrero?

Además, llega acumulado ese pago del Ingreso Solidario en febrero, información que es plenamente confirmada por Prosperidad Social.

Bastantes inquietudes quedaron después de lo sucedido durante el mes de enero, cuando el pago del Ingreso Solidario se postergó. No hubo giro 10 durante esas semanas. Tampoco alguna explicación clara, hasta un reciente anuncio emitido por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con la confirmación de un pago acumulado en febrero, cuando se hará el desembolso de los giros 10 y 11.

La información, plenamente confirmada, significa que el primer giro de este año es este mes e incluye el pago que no se hizo durante enero. De allí la expresión “acumulado”. Es un dinero que suma dos periodos de pagos y de esta forma la entidad queda al día, en cuanto al cronograma previsto para este 2021.

El programa social del Ingreso Solidario inicialmente se encuentra compuesto por un total de 15 giros. Pagos mensuales por $160.000 cada uno hasta el mes de junio o cuando se complete la totalidad de los ciclos. Luego de eso, a la fecha, se pondría punto final a esta ayuda que beneficia a unos tres millones de hogares en todo el territorio colombiano.

¿Por qué no se hizo pago del Ingreso Solidario en enero?

Durante ese mes hubo pagos, pero no nuevos. Ni tenían algo que ver con la programación de giros en este 2021. Fueron semanas en las cuales se pidió a los beneficiarios del Ingreso Solidario, que cobran de forma presencial el incentivo, reclamarlo como corresponde, a fin de evitar acumulaciones. Hay varios hogares más, pendientes de cobrar no solo uno, sino varios. El objetivo fue cerrar esa brecha entre hogares activos en el sistema, que cobran con regularidad las ayudas, y aquellos que no lo hacen.

El periodo de pagos activos durante enero fue el ciclo 9. En su mayoría cobraron el dinero los beneficiarios que están por modalidad presencial. Los demás hogares no tuvieron información nueva acerca de los giros en este 2021 hasta hace unos días, cuando por intermedio de Susana Correa, quien es la directora del DPS, se confirmó el pago acumulado en febrero.

A todos nuestros beneficiarios de #IngresoSoldario queremos informarles que continuamos trabajando para que reciban este apoyo económico en medio de la pandemia por covid-19.

Los pagos 10 y 11, correspondientes a enero y febrero, serán entregados de manera acumulada este mes. — Susana Correa (@SusanaCorreaBor) February 6, 2021

De acuerdo con el senador Efraín Cepeda, se programó el pago del Ingreso Solidario en un solo giro durante febrero, como una forma más de evitar aglomeraciones y estar en sintonía con las medidas territoriales de bioseguridad. Enero fue un mes difícil en la lucha contra el coronavirus, con nuevos periodos de confinamiento.

¿Qué día empiezan los giros de febrero?

Oficialmente en Prosperidad Social no se ha confirmado la noticia, pero tal parece que los giros de este mes en el Ingreso Solidario tendrían como punto de partida la tercera semana. En otras palabras, desde el 22 de febrero y durante esos días debería darse inicio al nuevo proceso de dispersión.