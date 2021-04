Nuevos pagos del Ingreso Solidario: ¿De cuánto serían?

Una de las propuestas que se tienen con el Ingreso Solidario es convertirlo en una ayuda permanente. Pagos nuevos y más beneficiarios.

El diseño que tendría el Ingreso Solidario, a diferencia de como se encuentra concebido el programa actualmente, cambiaría de forma radical, toda vez que se aprueben los cambiados por el Gobierno Nacional.

Consistiría en un nuevo Ingreso Solidario, con modificaciones de fondo y forma acerca de la manera en que se llega a los beneficiarios, como de sus condiciones. El valor a pagar es un detalle importante dentro de estas nuevas consideraciones.

La propuesta básicamente abandona el pago promedio de $160.000, creando una especie de tarifas, las cuales se tomarán basados en indicadores como la clasificación del Sisbén y el número de personas que integran el hogar.

¿Cómo serían los nuevos pagos del Ingreso Solidario?

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los nuevos pagos en el programa social tendrían en cuanta a los clasificados en los Grupos A y B del Sisbén IVA, catalogados como pobreza extrema y pobreza. Aquellos hogares ubicados entre los grupos A1 y A5 reciben entre $80.000 y $366.101 pesos, dependiendo del número de integrantes.

Así mismo, para los de pobreza moderada (B1 a B7) también en función de sus integrantes pueden recibir desde $80.000 pesos y hasta los $252.142 pesos.

“Las transferencias totales del Grupo A del Sisbén, se incrementarán 2,4 veces, frente al periodo Pre-Covid (2019), mientras los del Grupo B, aumentan 1,9 veces”, explicó al respecto el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla.

Los pagos no solo se incrementarían. También existe la intención de aumentar el número de hogares beneficiarios. Todo dependerá de su avanza la propuesta del Gobierno Nacional, cuya prioridad se establece sobre la base de reforzar y consolidar las ayudas sociales.

De acuerdo con el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, “si no hacemos esta reforma social sostenible, lo que estamos diciéndoles es que a partir de junio los tres millones de hogares que reciben Ingreso Solidario no lo van a recibir. Si no hacemos esta reforma le estamos diciendo a los hogares de Familias en Acción que les vamos a reducir los ingresos a la mitad”.