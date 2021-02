Link de consulta para saber su turno de vacunación contra la COVID-19

El Ministerio de Salud ya publicó la plataforma de consulta para que los colombianos conozcan el proceso del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que inicia el 20 de febrero.

Es este: http://mivacuna.sispro.gov.co/ Se creó con el fin de esclarecer todo el proceso con información puntual. Lo que debe hacerse al ingresar es registrar datos personales para conocer en qué etapa del Plan de Vacunación está programado para recibir los biológicos con los que contará Colombia en la protección contra el COVID-19.

Por ahora dicha plataforma incluirá la información de personas que están priorizadas en la primera fase y que son trabajadores de la salud en primera línea de atención de pacientes afectados por la pandemia, además de los mayores de 80 años (mayor riesgo frente a las formas severas de la enfermedad).

Allí hay 3 opciones: Me informo, Me Consulto y Me Postulo. En el primero de ellos se encuentra información del Plan Nacional de Vacunación. Están incluidos los criterios de priorización y detalles del consentimiento informado.

En Me Consulto se conocerá en qué etapa de la vacunación están. De momento están cargados los datos de los de las personas priorizadas. Cuando finalice ese proceso se cargarán los de las otras fases. Y en Me Postulo están las personas que no estén de acuerdo con el resultado de su etapa de priorización y quieran postularse. Ellas deberán ingresar datos adicionales

“Se trata de una herramienta desde la cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo”, indicó Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, en publicación hecha por el diario El Tiempo.

“Desde los próximos días las personas en la etapa 1 -adultos de 80 años o más y talento humano en salud en la primera línea de atención del COVID-, podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación”, agregó.