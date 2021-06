¿Le suspendieron el Ingreso Solidario y necesita el giro 15?

Ingreso Solidario ha sido muy claro en su política de ser un programa para personas que antes no recibían alguna ayuda social y/o subsidio.

Es decir, quienes tuvieron el beneficio de los pagos mensuales por $160.000, valor pagado en el Ingreso Solidario, son hogares en los cuales ninguno de sus integrantes pertenezca a otros programas, por ejemplo: Familias en Acción, Devolución del IVA, Jóvenes en Acción…

Además, se trata de hogares pobres y en situación de vulnerabilidad. Bajo estas condiciones, además de otros aspectos formales, el Ingreso Solidario consideró a sus tres millones de familias beneficiarias.

Hogares suspendidos en el Ingreso Solidario

Este tipo de novedad en el programa se dio porque hubo hogares que también salieron beneficiarios en Devolución del IVA. O cuando se corroboró que algún miembro del mismo núcleo familiar recibe ayuda del Gobierno Nacional (subsidio).

Como no es posible que en el Ingreso Solidario se permitan estos casos, el sistema los puso en estatus de “suspendido”. Significa que no recibieron pago en mayo (giro 14), pero no es causal de salir del programa, a menos que así se determine en Prosperidad Social.

Por lo tanto, estos beneficiarios deben estar muy atentos porque en junio les deberían resolver su situación. Si nuevamente quedan activos en el Ingreso Solidario les debe llegar el pago del giro 14 y 15. Un dinero acumulado, como ya ha pasado en anteriores oportunidades.

¿Cuándo se paga el giro 15 del Ingreso Solidario?

La fecha de pago aún no se ha emitido en Prosperidad Social. Está pendiente, pero todo indica que este mes debe comenzar el nuevo proceso de dispersión. Se sugiere estar atentos después de la segunda semana de junio.