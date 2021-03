¿Le pueden suspender el Ingreso Solidario por no estar en Sisbén IV?

La llegada del Sisbén IV obliga a un periodo de transición por parte de los distintos programas sociales. ¿Afecta al Ingreso Solidario?

Esto no es posible porque el Ingreso Solidario ya tiene sus beneficiarios elegidos. No es posible la salida de hogares, ni siquiera con la llegada de la fase IV en el Sisbén. No tienen nada que ver.

Prosperidad Social, entidad encargada de toda la parte operativa en el Ingreso Solidario, aclaró cuál es el paso para seguir con los programas sociales, ahora que llegó el Sisbén IV, sistema de información más actualizado y de ayuda en la focalización de potenciales beneficiarios.

La directora general de prosperidad social dio un parte de tranquilidad a los participantes del Ingreso Solidario, como a todos los demás beneficiarios en los distintos programas sociales vigentes en Colombia. No habrá un retiro masivo, luego de la entada del Sisbén IV.

Cada programa tiene una etapa de transición de 16 meses. Por lo tanto, los actuales participantes reciben las transferencias. Durante este tiempo los hogares deben actualizar la información o solicitar ajuste de la encuesta, si cambiaron sus condiciones socioeconómicas.

La entidad ajusta focalización con base en el Sisbén IV, pero no quiere decir, bajo ningún motivo, que le pueden quitar o suspender el Ingreso Solidario.

Pagos en marzo del Ingreso Solidario

Por otra parte, desde el DPS aún está pendiente de confirmarse cuándo es la fecha para el pago del giro 12 en el programa social. Actualmente el único proceso de pago vigente está relacionado con los no bancarizados, que tienen plazo de acercarse a cobrar el giro acumulado de febrero, que llegó por $320.000, hasta el próximo 18 de marzo.