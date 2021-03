¿Le aparece en Daviplata que no es beneficiario del Ingreso Solidario?

Antes de creer que Daviplata le confirma esta situación sobre su estado en el Ingreso Solidario, hay otras formas de verificar si es cierto.

No es normal que pase, de acuerdo, pero tampoco se trata de una situación que se debe asumir como cierta.

Cuando no hay un proceso de pagos activos en Daviplata por concepto del Ingreso Solidario; es decir, si la entidad no confirma cuándo hay giros nuevos, es posible que en la consulta que se hace con la cédula les aparezca como si no estuvieron en el Ingreso Solidario.

Da esa sensación de estar por fuera del listado de beneficiarios, cuando en verdad no es así. Antes de pesarlo, mejor revisar si en realidad es cierto que el beneficiario del Ingreso Solidario quedó por fuera o tiene otro tipo de situación, con afectaciones como quedarse sin el pago más reciente de la ayuda solidaria.

Verificar si está como beneficiario del Ingreso Solidario

Antes que nada, usted puede corroborar si aún sale en el grupo de beneficiarios activos que tiene el Ingreso Solidario. Para ello realiza la consulta con la cédula de ciudadanía en la web oficial del programa: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Allí se dirigen al link que dice “Consulta de Giros y Beneficiarios en proceso”. Se dirigen al formulario, con campos a llenar con información correspondiente al documento de identificación, además del teléfono celular.

Este sistema les arroja la respuesta más actualizada sobre ese beneficiario. Es una verificación distinta a la de Daviplata.

¿Por qué Daviplata no muestra la consulta?

El link que tiene este servicio de cuenta digital, perteneciente al Banco Davivienda, es https://daviplata-familias-bot.mybluemix.net/. Es una consulta distinta a la que se hace en la web oficial del Ingreso Solidario, ya que esta solamente es para clientes de Daviplata.

Por lo tanto, si un beneficiario por alguna razón fue trasladado de servicio financiero y no lo sabe, es seguro que Daviplata le diga que no está en su listado.

Además, si en la fecha en la cual accede a la consulta no hay proceso de pagos activo en el Ingreso Solidario, el sistema no le puede decir que está activo.

Por otra parte, el link de consulta por Daviplata sirve para otros programas, además del Ingreso Solidario, como: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y la Devolución del IVA.