Ingreso Solidario: ¿Qué hacer si lo pasaron de Bancolombia a Supergiros?

Hay cambios en el Ingreso Solidario. En febrero, cuando inició el pago a los beneficiarios no bancarizados, se confirmó que la única entidad a cargo de los giros bajo esta modalidad es el operador postal de Supergiros.

Los giros del Ingreso Solidario se realizan también bajo la clasificación que tienen los hogares según su nivel de bancarización. Los que tienen cuenta de ahorros saben que por lo general son los primeros en recibir los pagos, que van consignados a sus diferentes depósitos.

Luego sigue un grupo de beneficiarios bancarizados mediante la creación de una cuenta digital, que no es de ahorros, pero se les parece. Son billeteras virtuales, depósitos digitales donde les llega el dinero del auxilio económico.

Pero quedaron varios hogares que no tienen ninguno de los servicios citados antes. Son los que reciben sus pagos por modalidad de giro, que en esencia es un pago presencial de la ayuda solidaria. Los ciclos en la entrega de la ayuda por lo general destinan unas semanas en específico para atender pagos únicamente a este tipo de beneficiarios, para quienes existen unos plazos de ir por la ayuda, según la sede de Supergiros o sus entidades alidadas que le asignaron.

¿Lo pasaron de Bancolombia a Supergiros?

No necesariamente recibir el Ingreso Solidario mediante Supergiros significa que no está bancarizado. Frecuentan ejemplos de hogares que, teniendo cuenta de ahorros vigente, el pago de la ayuda ya no es posible por ese medio. O que tiene algún servicio digital activo.

Bancolombia hace los giros del Ingreso Solidario principalmente mediante los servicios de Nequi y A La Mano. Cuando un beneficiarios tiene problemas de pagos y el caso no tiene una solución dentro de unos “límites razonables”, entonces ese hogar pasa a recibir su beneficio por modalidad de giro.

Si esta es si situación y por mensaje de texto le dijeron que el pago de la ayuda es para ser reclamada por modalidad de giro, puede corroborar la llegada del dinero en el link: https://www.supergiros.com.co/ya-llego-mi-giro.