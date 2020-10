Web oficial Ingreso Solidario: ¿DNP o Prosperidadsocial.gov.co?

Solo hay una página oficial del Ingreso Solidario desde la cual se hace la consulta de beneficiarios y giros en proceso.

Una de las principales inquietudes por parte de quienes desean saber todo lo relacionado con el Ingreso Solidario es la página oficial. Máxime en las últimas semanas, con bastantes quejas y denuncias porque hay personas con fines fraudulentos, engañando para ingresar a sitios falsos del programa social.

Cuando se busca información oficial del Ingreso Solidario, los canales para ello son variados, pero deben tener cuidado. Verificar siempre que están en un portal del Gobierno Nacional. Si es web, todos los sitios del estado tienen la terminación en GOV.CO.

El Ingreso Solidario ha tenido la particularidad de tener 2 entidades a cargo. En primer lugar, los 3 meses iniciales del programa estuvieron a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la entidad que además se encargó de hacer la selección de los hogares beneficiarios.

Ingreso Solidario del DNP

Cuando el DNP estuvo a cargo, el sitio oficial del Ingreso Solidario era https://ingresosolidario.dnp.gov.co/. Una web que aún sigue vigente, con la información oficial del programa, pero sin actualizar desde el 3 de julio. Esto último se percibe fácilmente porque su página de inicio tiene un registro de hogares beneficiados por debajo de los tres millones de familias, que es la cifra actual.

Además, no permite hacer la consulta de giros. El link no está habilitado, precisamente porque dicha entidad no tiene esa misión ahora.

Ingreso Solidario, web de Prosperidad Social

Desde mediados de año el programa social ya es manejado por Prosperidad Social (DPS), entidad que a su vez coordina Devolución del IVA, Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Con el Ingreso Solidario a su cargo, uno de los primeros cambios fue en la web oficial.

El sitio cambió. Las consultas con la cédula y toda actualización acerca del programa se encuentran disponibles en el sitio https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/. Allí se encuentra disponible el campo de “Consulta Giros y Beneficiarios en Proceso”.

A diferencia del sitio del DNP, esta web tiene el formulario de consulta, el único oficial para hacer este tipo de averiguaciones.

¿Cuál es la web oficial del Ingreso Solidario?

Ambas páginas son las oficiales del programa, pero solamente a través del sitio de Prosperidad Social se logra la información reciente y está el link de consulta con la cédula.