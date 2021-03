Ingreso Solidario: ¿Por qué no sale su cédula en la consulta de Daviplata?

No se debe preocupar ni pensar que lo sacaron del Ingreso Solidario si su nombre no sale en la consulta de Daviplata.

El programa social del Ingreso Solidario, creado por el Gobierno Nacional durante la pandemia del coronavirus, tiene como objetivo llegar a un poco más de tres millones de hogares en todo el territorio colombiano con ayudas económicas. Se giran en promedio $160.000 por familia.

Cada periodo de pagos es anunciado por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de manejar la parte operativa del programa.

Así mismo, los beneficiarios del programa se distribuyen entre hogares bancarizados, con cuenta de ahorros o cuentas digitales, y los que están sin bancarizar, cuya forma de recibir el incentivo económico es mediante modalidad de giro (pago presencial).

Daviplata es uno de los servicios que se presta para ayudar en la distribución del subsidio a los beneficiarios bancarizados, cuando en su momento le asignaron hogares, de forma que cada uno abriese una cuenta allí.

Además, este producto digital del Banco Davivienda también realiza pagos para otros programas sociales como Familias en Acción o el mecanismo para la Devolución del IVA.

¿Por qué no sale su cédula en la consulta de Daviplata?

Si antes cobró sin problemas el subsidio del Ingreso Solidario por Daviplata no tendría por qué preocuparse tanto en esta ocasión, dado que bien puede tratarse de un proceso de actualización normal que realiza la consulta.

Cuando nos referimos a consulta de Daviplata se hace relación al link especial con que cuenta este servicio, habilitado para los beneficiarios de los distintos programas sociales. Si el subsidio se lo pagan allí y desea saber fecha y lugar de pago se dirige a https://daviplata-familias-bot.mybluemix.net/.

Si espera conocer información sobre el Ingreso Solidario y no sale se debe básicamente a que en Prosperidad Social aún no se confirma cuál es la nueva fecha para pagos. Mientras eso no ocurra el sistema no aportará una respuesta como la espera por parte de ese beneficiario. En otras palabras, la consulta se valida con periodos de pagos activos, independiente del programa social.