Ingreso Solidario: Pagos de diciembre a no bancarizados en Caja Social

El Banco Caja Social, entidad que hace la dispersión de pagos en Ingreso Solidario a no bancarizados, definió fechas de pago en diciembre.

Los pagos a no bancarizados son para los beneficiarios del programa que no tienen cuenta de ahorros ni producto digital activo. El giro es pagado de manera presencial o por ventanilla. Para ello las familias deben estar pendientes de las fechas y hasta el lugar donde habitualmente cobran así.

Los giros a no bancarizados y hogares que sí en la actualidad se hacen en dos entidades. El Banco Caja Social y Banco Agrario cumplen con esta labor, con una particularidad.

Los giros a no bancarizados no los pagan ellos como tal. Es decir, no pagan por ventanilla en sedes de las mismas entidades, sino que el giro se hace por intermedio de entidades aliadas.

En consecuencia, los giros se entregan por Reval y Multipagas, en el caso de Caja Social. Para el Banco Agrario, el aliado en estos pagos presenciales es la compañía postal de Supergiros, que además solicita a sus usuarios que cobran Ingreso Solidario hacer la actualización de datos. De esta manera se espera mitigar el riesgo por suplantación de identidad.

Cobrar el Ingreso Solidario por Multipagas y Reval

Los beneficiarios deben acudir al punto de pago más cercano de Multipagas o Reval en los siguientes enlaces

Reval: http://www.reval.com.co/ ir a Cobertura

Multipagas: http://www.multipagas.com/ ir a ubícanos

Tenga en cuenta que las oficinas o sucursales del Banco Caja Social NO realizarán el pago de ingreso solidario. Reval-Multipagas, aliado del Banco, será el punto de pago del subsidio.

Por otra parte, en cuanto a las fechas para el pago del Ingreso Solidario, en el Banco Caja Social se estima que este proceso a no bancarizados se hace desde el 23 de diciembre y debe ir hasta el día 11 de enero en 83 ciudades del país.