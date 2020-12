Ingreso Solidario: Ojo con los mensajes por WhatsApp

El servicio de mensajería WhatsApp no es medio oficial para el envío de información sobre el Ingreso Solidario. ¡Cuidado con eso!

En los últimos días hay acciones malintencionadas al respecto. Difusión de links falsos, invitándolos a registrarse en plataformas que no tienen nada que ver con el programa social. La única página oficial que hay sobre el programa es la administrada por parte de Prosperidad Social: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.

Además, su formulario de consulta no es para registrar, inscribirse o garantizar que llegarán pagos. Es a título informativo, con la información acerca de si una persona y su núcleo familiar están en el Ingreso Solidario o cuál es el estado de pagos relacionados con la entrega del subsidio.

Al programa social del Ingreso Solidario no se puede acceder por inscripción, en primer lugar. La selección de los tres millones de hogares beneficiarios fue hecha en su momento por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Por lo tanto, cualquier rumor acerca de vinculaciones de usuarios es falsa y debe ser denunciada.

A través de este servicio llegan unos mensajes, con invitaciones a hacer registros en una web falsa. No es sitio oficial del programa.

Así mismo, ofrecen inscribirse para tener un pago de $240.000, lo cual tampoco es cierto. El programa social entrega giros por $160.000 mensuales y los valores que superan esa cifra corresponden a pagos acumulados de meses anteriores. Aplican para hogares con dificultades en el cobro del auxilio por distintas razones, pero no significa que les den más.

Los sitios oficiales del Gobierno Nacional se reconocen porque la terminación de sus rutal (url) es en Gov.co.

Se debe estar muy pendiente en estos días, principalmente a los anuncios que se hagan desde Prosperidad Social, entidad encargada de fijar la fecha para el pago del giro correspondiente a este mes de diciembre.

Por otra parte, ya hay algunas entidades que confirmaron pagos desde el 18 de diciembre, pero en su gran mayoría no se conoce un día oficial como tal para que lo tengan referenciado los tres millones de familias beneficiadas.

¡No se deje engañar! Prosperidad Social:

1. No envía información sobre #IngresoSolidario vía Whatsapp

2. No invita a la población a páginas que no sean oficiales. Éstas terminan siempre en .gov.co

3. Las consultas deben realizarse a través de la página https://t.co/8RUZGfz9Iw pic.twitter.com/Kt4WvHyTWw

— Prosperidad Social (@ProsperidadCol) December 13, 2020