Ingreso Solidario octubre: Fecha y pagos pendientes por giro

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) confirmó fecha de octubre para pagar giros pendientes a beneficiarios del Ingreso Solidario.

Información importante: Tiene que ver con aquellos beneficiarios que reciben el Ingreso por la modalidad de giro. Hay pagos confirmados en Banco Agrario y Caja Social. Hay una base de 800.000 hogares que tienen pagos pendientes, por diferentes razones.

Una muy puntual está relacionada con dificultades en la entidad financiera o producto digital donde habitualmente cobraban sus giros. Por alguna razón se bloquearon pagos. Cuando es por actualización de datos, las familias deben hacer nuevamente el proceso de verificación, con una llamada a Prosperidad Social.

¿Por qué se considera datos desactualizado? Cuando un hogar beneficiario, por ejemplo, cambió de número de teléfono celular, esa información se considera por parte de las entidades pagadoras del subsidio. Se quiere tener la certeza siempre de que el dinero llega al beneficiario y no hay nada truculento. Por ello, siempre que se modifique alguna información de la que inicialmente estaba en el programa social, hay que llamar y actualizar.

Sin embargo, hay otros motivos por los cuales no se gira y a veces esta información queda como reserva del sumario por parte de la entidad financiera. Depende de cada caso en especial, que la persona averigüe.

Familias con pagos pendientes del Ingreso Solidario

Cuando hay familias con pagos sin cobrar, el DPS hace todo lo que esté a su alcance para solucionar la situación de ese hogar. El beneficio económico no se pierde, se aplaza el pago que es diferente. Importante tener esto presente porque suele creerse lo opuesto. Para que una persona salga del programa social existen otras causales y que le deban algunos giros no quiere decir que saldrá del Ingreso Solidario.

De acuerdo con las cifras entregadas hace unos días por la subdirectora del DPS, Ana María Pauli, hay cerca de 800.000 hogares beneficiarios del auxilio solidario que tienen giros pendientes. Esas familias están identificadas.

Confirmación de pagos por modalidad de giro en octubre

La solución para esos hogares con giros pendientes del Ingreso Solidario se tiene, se trabaja en ello y ya hay novedades con relación a cuándo se pondrán al día con este grupo de beneficiarios como la forma en que se les pagará.

No será por el servicio financiero que se tenía. Esto es claro. Aquí hay un traslado de la familia beneficiaria, de modo que vaya a otra entidad por su dinero pendiente. Son uno o varios giros. No de ahora. Se tiene el registro de los meses adeudados y cómo se pondrán al día, así que por eso lado no deben preocuparse los hogares en esta situación.

Pues bien, de acuerdo con la doctora Ana María Palau, a un grupo de esos 800.000 beneficiarios del Ingreso Solidario les entregarán sus pagos pendientes a través de Supergiros. Desde el jueves 8 de octubre tendrán novedades.

Luego, desde la tercera semana del mes de octubre, se harán pagos también por giro coordinados por el banco caja Social y el Banco Agrario.

Ingreso Solidario: ¿Cómo saber qué entidad le paga por giro?

Vía mensaje de texto (por eso es importante tener el celular activo) les enviarán la información acerca del canal de pago y desde cuándo se puede hacer el reclamo del dinero por ventanilla.