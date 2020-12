Ingreso Solidario: ¿No aparece en la consulta con la cédula de los listados?

En diciembre Prosperidad Social divulgó listados con números de cédula de beneficiarios que no han cobrado giros del Ingreso Solidario.

Con el fin de ayudar a que todos los hogares reciban el Ingreso Solidario, en Prosperidad Social se hizo una publicación especial. Los listados con números de identificación que aluden a las cédulas de los beneficiarios pertenecientes al programa y que están sin cobrar un solo pago de la ayuda solidaria. Esta medida cobija principalmente a hogares registrados en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín.

Las familias que se encuentren relacionadas en dichos listados ya saben también qué entidad es la responsable de hacerles los giros porque la forma en que les pagan el dinero es mediante esta modalidad de cobro presencial. Son listados organizados no solo por ciudad, sino también por entidad financiera. Supergiros, Caja Social y Banco Agrario son las tres entidades a cargo de esta forma de pagar directamente por ventanilla.

Esta es una especie de “última oportunidad” en este 2020 para esos hogares que aparecen como beneficiarios, pero a quienes ha sido difícil de localizar, principalmente porque no se tienen datos actualizados de contacto. Es muy frecuente que se den casos de teléfonos celulares inactivos.

¿No sale en los recientes listados de Prosperidad Social?

Si usted considera que aún puede formar parte del Ingreso Solidario o cree tener algunos de los requisitos principales, verifique en estos listados, ya que perfectamente puede tratarse de un hogar que estaba sin ubicar por parte del DPS.

Por el contrario, en caso de que no salga, seguramente no es una familia que haya sido considerada aún como potencial beneficiaria del Ingreso Solidario.

Sobre este particular, al programa social no se accede mediante inscripción o llenar algún formulario. El Gobierno Nacional ya hizo la selección de los tres millones de hogares que reciben la ayuda solidaria. Los recientes listados se refieren a hogares que aún no han sido localizados o desconocen de su presencia en el programa.