Ingreso Solidario: ¿Lo sacaron de la base de datos de Daviplata?

Beneficiarios del Ingreso Solidario reportan que solo salen en la consulta con la cédula desde la página del programa, pero en Daviplata no.

Daviplata es uno de los servicios de pago más activos que hay en el programa social del Ingreso Solidario, que llega a cerca de tres millones de hogares en territorio colombiano y sobre el cual existe la intención de prolongar su duración, de pasar una propuesta que la misma Presidencia de la República ha impulsado.

Por Daviplata, producto digital del Banco Davivienda, llegaron los beneficiarios que en su momento estaban sin bancarizar. No tenían una cuenta de ahorros y para ellos aparecieron como alternativas importantes como estas cuentas de trámite simplificado.

A la fecha este es uno de los operadores que más beneficiarios asignados tiene en su base de datos. Cuando se aproximan fechas de pago aumentan las consultas relacionadas con la fecha y lugar de pago, así como validar si la información aparece bien o existe algún tipo de bloqueo o rechazo en el pago del subsidio.

Daviplata: ¿No aparece en la consulta con la cédula?

Daviplata tiene un link de consulta con la cédula, a fin de ayudar a los beneficiarios para encontrar información relacionada acerca del pago más reciente.

Es probable que a algunas personas beneficiarias del programa y que cobran allí no les salga nada en esta indagación. Puede ser porque ya cobró el último giro, no hay fecha definida para el siguiente pago y por ello el sistema no reporta nada.

En este caso, se aconseja esperar a que Prosperidad Social divulgue la fecha exacta en la cual comenzará la dispersión del pago más reciente en el programa.

Si de cualquier manera desea solucionar este asunto porque duda de que sea un asunto relacionado con actualización interna del sistema, recurra a los canales de atención dispuestos por Daviplata, como primera instancia. Si allí no le dan soluciones, entonces póngase en contacto con Prosperidad Social.