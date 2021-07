Ingreso Solidario: ¿Giros 16 y 17 en un solo pago?

Los giros 16 y 17 se aprobaron hace poco. Fue una decisión del Gobierno Nacional, mientras se analiza cómo extender más el Ingreso Solidario.

Para no dejar desamparados a los hogares en este tiempo se aprobaron dos ciclos más. En otras palabras, todas las familias beneficiarias se deben alistar para recibir dos giros más. Ya no son 15 pagos en total, sino 17. El programa no concluye con el giro que se paga desde el pasado 29 de junio.

Significa que los titulares del programa sumarán unos $320.000, el equivalente a los dos periodos de pago aprobados de forma especial, por esta coyuntura tan particular alrededor del Ingreso Solidario.

Repetimos: Es una medida que busca extender el subsidio por un tiempo prudente. El Gobierno Nacional debe buscar una solución (si la hay o dejar que el Ingreso Solidario finalice en agosto) porque su intención es prolongar el Ingreso Solidario, como mínimo hasta diciembre de 2022.

¿Cuándo se pagarían los giros 16 y 17?

Por un lado, lo más normal es que cada periodo de pago se dé en los meses de julio y agosto. Se operaría de la misma forma con relación a los anteriores meses. En cualquier caso, la única entidad responsable de atender a las dudas surgidas sobre el programa es Prosperidad Social.

Como siempre, la entidad es quien anuncia fechas de pago oficiales, sobre las cuales se hacen las programaciones respectivas en cada una de las entidades responsables de entregar el incentivo económico a sus beneficiarios.

Pago de los giros 16 y 17 en el Ingreso Solidario

Los periodos que hacen falta en el programa social pueden pagarse de una vez en un solo periodo de pago. En este caso, el proceso de dispersión comenzaría a finales de julio y se extendería a agosto.

Sería un solo pago por el valor de $320.000. Todo en un giro. No habría dos procesos de pago, como se pensaba. Esa es una de las respuestas que se dan en redes sociales por parte de la atención al usuario en Prosperidad Social. Habría que confirmarla, pero todo conduce a un desarrollo en el giro de esta manera.