Ingreso Solidario: ¿Giros 10 y 11 para febrero en Daviplata?

Daviplata es uno de los servicios más importantes en pagos del Ingreso Solidario. Se esperan decisiones sobre los giros 10 y 11 en febrero.

De momento, en esta entidad el pago que se hizo a los bancarizados con el producto de cuenta digital fue el periodo 9, de diciembre. Ese giro se comenzó a pagar a mediados de mes y en enero quedaron pendientes pagos, pero no de Daviplata. Fueron a los hogares que están por modalidad de giro (presencial).

Estos giros se prolongaron durante todo el mes, dado que hay varios beneficiarios pendientes de cobrar no solo ese giro, sino varios ciclos pendientes.

Los demás pagos, que deben darse en este inicio de 2021, aún no se han hecho. El ciclo 10, correspondiente al mes de enero, aún sigue sin pagarse, no tiene una fecha de comienzo. Prosperidad Social, que es la entidad encargada de toda la parte operativa en el Ingreso Solidario, no fija aún el proceso a seguir para el giro pendiente y tampoco cómo se haría todo el pago de febrero.

Es decir, en estos momentos el programa social del Ingreso Solidario presenta giros pendientes de los ciclos 10 y 11.

¿Qué dice Daviplata sobre giros pendientes del Ingreso Solidario?

Esta cuenta digital es una de las más activas en todo lo relacionado con pagos del subsidio a hogares no bancarizados. No solo dispersa giros por concepto de Ingreso Solidario; también tiene relacionados pagos concernientes a programas sociales como los de la Devolución del IVA, Familias en Acción y Bogotá Solidaria en Casa.

De hecho, en los últimos días los pagos confirmados por parte de Daviplata son todos los que tienen relación con el programa de Bogotá Solidaria en Casa. Debido a las últimas medidas de aislamiento preventivo en la Capital se hicieron giros desde el distrito para las familias más necesitadas, como sucedió en el 2020. MOVii, Bancolombia y Daviplata son entidades aliadas en todo este proceso.

Sin embargo, acerca del Ingreso Solidario y los nuevos pagos para este 2020, desde Daviplata no hay una fecha oficial. Esperan primero a la decisión del Gobierno Nacional, para luego sí ajustar el cronograma de pagos.