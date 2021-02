Ingreso Solidario febrero: ¿Por qué les pagan primero a los bancarizados?

Los pagos del Ingreso Solidario se hacen teniendo en cuenta si los beneficiarios están o no bancarización. No todos van por igual.

Los beneficiarios del Ingreso Solidario no reciben los giros en un mismo cronograma de pagos. Durante los últimos periodos de entrega, especialmente aquellos llevados a cabo durante el último trimestre de 2020, los giros del programa social tuvieron etapas. Unos beneficiarios en un rango de fechas y luego dispersión para el grupo restante.

De esta forma, dadas las condiciones de los beneficiarios, así como las fechas manejadas en los procesos de pago por parte de las entidades financieras, se evitan congestiones en principales puntos de retiro u otro tipo de dificultad que vaya en contra de algunas de las principales medidas de bioseguridad.

Por ello, cuando se anuncia una fecha de pago en el Ingreso Solidario, por lo general se suelen clasificar a los beneficiarios, entre quienes van cobran su subsidio directamente por ventanilla, también conocidos como los no bancarizados (cobro presencial), y los que están en cuenta de ahorros o les pagan mediante un depósito digital activo, aplicación descargable a un teléfono móvil.

Bancarizados y los que no. Basado en estos criterios es que el DPS hace la distribución de hogares para darles los giros en cada uno de los periodos que tiene el Ingreso Solidario cuando se hacen pagos del incentivo económico.

¿Por qué pagos primero a bancarizados?

Por logística y dado que es un periodo de pagos que no tiene tanta duración, Prosperidad Social ha enviado primero los giros del Ingreso Solidario para ser recibidos por parte de los hogares que están bancarizados. Los que no, esperan una nueva fecha de pago, que no se sale de algunos días. Tal vez una semana después del arranque oficial, como máximo, es lo que deben esperar.