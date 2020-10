Cómo cobrar el Ingreso Solidario en el Banco Caja Social

Uno de los bancos que apoya en la entrega del Ingreso Solidario, tanto a las familias bancarizadas como a las que no, es Banco Caja Social.

El programa de auxilio económico, creado con el objetivo de entregar una ayuda económica a los hogares pobres y vulnerables, tiene programado en octubre la entrega del séptimo giro. La llegada a los tres millones de hogares todavía sigue pendiente, pero faltan pocos hogares para dar por cumplida esta meta.

Los beneficiarios con el Ingreso Solidario se dividen en 2 grupos: Aquellos hogares con cuentas de ahorros, para quienes el mecanismo de entrega del dinero es precisamente mediante el banco en el cual tienen su dinero.

Luego aparecen los hogares no bancarizados. Con ellos el procedimiento consiste en notificaciones vía mensaje de texto, a través de las cuales les indican en primer lugar que recibirán el subsidio y luego el servicio de cuenta digital (o billetera virtual, como se le dice también) en el que se deben registrar para tener la ayuda del Gobierno Nacional. Por lo general se trata de plataformas como Nequi, Ahorro a La Mano, el mismo DaviPlata y Movii. Crear cuentas allí es gratis y brindan distintas opciones para el reclamo del dinero.

Sin embargo, en ese grupo de no bancarizados existen colombianos a quienes les cuesta tener la opción de abrir una cuenta digital, bien sea porque no tienen teléfono celular -no siempre es indispensable contar con equipo de buena tecnología, es posible con la SIM Card– o porque viven en lugares muy apartados.

Pensando en esos colombianos existen entidades como el Banco Agrario y Banco Caja Social, que están listos para apoyar en la entrega del dinero correspondiente al subsidio bajo la modalidad de giro, que consiste en pagos por ventanilla mediante las entidades aliadas.

¿Cómo funciona el Banco Caja Social para la entrega del Ingreso Solidario?

Si los beneficiarios tienen cuenta de ahorro en ese banco, el dinero ingresará allí. La cuenta debe permitir transferencias y retiros; además, contar con un medio de manejo ya sea tarjeta débito o talonario.

¿Qué pasa si su cuenta en el Banco Caja Social se encuentra inactiva?

No es posible, al menos en estos momentos, hacer el trámite respectivo para que le giren en esa cuenta el Ingreso Solidario. De acuerdo con la web oficial del Banco Caja Social, “si tiene una cuenta activa en cualquier otro banco, recibirá allí el valor del subsidio. De lo contrario, le llegará un mensaje de texto a su celular para indicarle cómo abrir una cuenta desde su celular”.

Cómo saber si ya le abonaron el dinero del Ingreso Solidario a su cuenta

Una vez que se haya abonado el dinero del subsidio a su cuenta del Banco Caja Social, recibirá un mensaje de texto en el celular que tiene registrado en el Banco con la siguiente información: “Su familia es beneficiaria del ‘Ingreso solidario’ del Gobierno nacional por $160.000, suma que ha sido depositada en su cuenta del Banco Caja Social”.

Cómo retirar el dinero del subsidio si maneja talonario de Caja Social

Si es una persona menor de 65 años debe dirigirse a alguna de las oficinas para hacer el respectivo trámite. Aquí puede consultar la lista de oficinas.

Si se trata de una persona mayor de 65 años la recomendación es que delegue a un tercero para que vaya en su nombre y retire el dinero. Para tal fin debe autorizarlo en el talonario. Esa persona se debe dirigir al banco con su cédula original y la cédula original del titular de la cuenta. En el talonario deben figurar las firmas de ambas personas.