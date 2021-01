Ingreso Solidario: ¿Cuándo es la fecha aproximada para el giro de enero?

Los primeros días de enero transcurrieron sin confirmarse oficialmente una fecha para el inicio del pago por concepto del giro 10 en el Ingreso Solidario.

Enero de 2021 todavía no reporta una novedad especial para Prosperidad Social en cuanto a una fecha de pago estimada para el décimo giro del programa social.

El DPS es la entidad encargada de anunciar esta fecha, así que cualquier otra información relacionada, de fuentes no oficiales, bajo ningún criterio puede dársele un estatus diferente.

Si no es Prosperidad Social, Presidencia de la República suele dar noticias relacionadas con programas sociales. O alguno de los funcionarios que trabajan en dichas entidades. Por favor no caer en el error de creer en comentarios hechos en redes sociales.

Pagos que se hacen en los primeros días de enero

Las primeras semanas de este mes transcurren para el Ingreso Solidario con actividad relacionada únicamente con pagos que vienen desde diciembre y son para beneficiarios en modalidad de giro.

Este tipo de giros se hacen de forma presencial. Los beneficiarios acuden al lugar indicado o la sede de la entidad en la cual han cobrado así durante los últimos meses. Les dan el dinero por ventanilla.

De acuerdo con Prosperidad Social y algunas de las entidades que confirmaron sus cronogramas para este proceso, los pagos de la ayuda solidaria así van hasta el 19 de enero, en la mayoría de los casos.

Igualmente, se sigue en busca de los hogares que a la fecha todavía no reportan el cobro de los giros. Familias que no saben de su presencia en el Ingreso Solidario, de quienes se pide siempre ponerse en contacto. Corren el riesgo de salir del programa si no atienen los llamados periódicos que se les hacen, publicación de listados y demás.

Fecha estimada para el giro de enero en el Ingreso Solidario

Teniendo en cuenta la forma en que se dieron los procesos de pago en anteriores meses, el giro del subsidio para este mes debería hacerse en las dos siguientes semanas o finales de enero. Para principios de febrero se estimaría el pago a nivel general por parte de las entidades aliadas en todo el proceso de dispersión.

Las familias beneficiarias deben estar atentas a los a anuncios que se hagan por parte de las fuentes oficiales o en su defecto, acudir a la consulta en la web oficial del programa: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.