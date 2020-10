Ingreso Solidario: ¿Cómo reportar un problema en www.Daviplata.com?

En periodo de pago del Ingreso Solidario las plataformas, en este caso Daviplata, se congestionan. ¿Qué hacer en ese caso?

En primer lugar, este tipo de situaciones con Daviplata, pero también con todo tipo de aplicaciones que sirven para el pago del subsidio, no son tan frecuentes, pero han pasado. Ya sea porque hay problemas de conexión o en ese momento de hacer la consulta había muchas personas más en los mismo, de forma simultánea.

Además, no es solo cuando se cae la plataforma. Por ejemplo, que Daviplata no lo deje programar el retiro del Ingreso Solidario, o algún tema pendiente con su saldo. Problemas técnicos los hay y eso no quiere decir que la App sea mala.

Precisamente, para solucionar ese tipo de líos es que existen mecanismos en los cuales un beneficiario solicita la ayuda correspondiente, con el fin de encontrar el alivio i mediato o al menos tener certeza de una solución en un corto plazo.

Cómo solucionar un problema con Daviplata

Si este lío es directamente relacionado con el Ingreso Solidario, ya sea por algún saldo o problema para retirar, no dude. Existe un numeral al cual debe acudir en ese caso, especial para todo lo relacionado con programas del Gobierno Nacional.

Use los canales de Daviplata para: #690 programas del Gobierno y el #688, cuando se trate de algún problema con su cuenta, el producto digital como tal.

Así mismo, las personas cuentan en el aplicativo con una opción llamada “¿Necesita ayuda?”. Allí también selecciona qué tipo de duda tiene, si está relacionada con el producto de Daviplata o hace parte de un programa social, en este caso el Ingreso Solidario.

Verificar si Daviplata ya le pagó el Ingreso Solidario

Desde el pasado 23 de octubre se cumple con todo el proceso de dispersión de pagos en el programa social del Ingreso Solidario. Daviplata es uno de los productos más activos en ese sentido, dada la alta cantidad de beneficiarios que tiene registrados para ello.

Este proceso de pago es gradual, no a todos por igual. Deben esperar porque si no ha llegado y no tuvieron problemas de giros antes, entonces es porque hace parte de este ordenamiento. Con solo verificar el saldo en la App saben si llegó o no el auxilio solidario.

Así mismo, se cuenta la llegada del mensaje de texto, confirmando si el subsidio está disponible en la cuenta. También recuerden el link de consulta que tiene Daviplata.

Toda la información adicional acerca de este producto digital y la forma en que paga el Ingreso Solidario se encuentra disponible en www.daviplata.com.