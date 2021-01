Ingreso Solidario: ¿Cómo estar atento al nuevo giro en Daviplata?

El medio que tradicionalmente se utiliza en el servicio de Daviplata, cuando se encuentra activo un nuevo giro en el programa Ingreso Solidario.

Una vez se ha dado la notificación principal acerca de la fecha para el pago, noticia que aún está en espera y solo la da el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Daviplata y las demás entidades financieras que apoyan en la dispersión de los pagos, notifican.

Existe un cronograma general, aportado desde Prosperidad Social. Fijan fecha de inicio y a partir de allí se programan todos los pagos en cada entidad financiera. Como indicación general, son giros escalonados y progresivos.

El dinero se entrega paulatinamente a cada uno de los beneficiarios bajo las modalidades tradicionales con las cuales se hace la entrega del dinero, ya sea una aplicación, cuenta de ahorro o el pago de la plata en forma presencial.

+ ¿Qué puede hacer si no ha cobrado giros del Ingreso Solidario?

+ Giro 10 del Ingreso Solidario: ¿Está activo para el pago?

+ ¿Por qué los bancos no dan fecha para pago del Ingreso Solidario de enero?

Lo que no es posible ver en el Ingreso Solidario es que una entidad decida cuándo paga, mucho antes de ser anunciado por el DPS. No suele ser así porque los bancos esperan el aval del Gobierno Nacional y no al revés.

¿Cómo avisan en Daviplata cuando llega el nuevo giro del Ingreso Solidario?

El banco Davivienda tiene como uno de sus productos para el pago del Ingreso Solidario, plataforma que a su vez también paga otros programas sociales, a Daviplata.

Este producto digital, administrable desde un aplicativo que se descarga directamente en el teléfono celular, reporta los pagos del programa Ingreso Solidario mediante mensaje de texto.

Es por ello que, cuando hay un nuevo proceso de pago activo en el programa, los beneficiarios que cobran por Daviplata deben esperar por el mensaje de texto enviado con toda la información de sus pagos.

Si no es con mensaje de texto o el beneficiario no ha tenido tiempo de revisar este medio, también funciona la consulta del saldo, directamente cuando se abre la aplicación. O ir al link de consulta que tiene Daviplata. Allí digitan su documento de identificación y si es con Daviplata el pago, entonces les indican cómo va ese proceso.

Finalmente, siempre se recomienda a todos los beneficiarios del programa social estar atentos de la web oficial del Ingreso Solidario. Hacer la consulta con la cédula y ver el estado del nuevo giro, entidad que paga y demás detalles en https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/.